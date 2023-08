Mercato Milan: Dominguez primo obiettivo per il centrocampo, ma prima servono delle uscite

Nicolas Dominguez del Bologna resta il primo obiettivo del Milan per rinforzare ulteriormente il centrocampo, ma per fargli spazio serviranno delle uscite, come per esempio quelle di Origi, Adli, Saelemaekers e De Ketelaere. Lo riferisce questa mattina l'edizione odierna di Tuttosport.