Mercato Milan, Gazzetta: "Tutto su Miranda: è lui il vice Theo. Per gennaio servono 3 milioni"

In merito al mercato del Milan, La Gazzetta dello Sport titola così questa mattina: "Tutto su Miranda: è lui il vice Theo. Per gennaio servono 3 milioni". I rossoneri sono sempre alla ricerca di un terzino sinistro e da tempo un profilo seguito con grande attenzione è quello di Juan Miranda del Betis Siviglia. Il suo contratto è in scadenza il 30 giugno 2024 quando potrà essere preso a costo zero, ma in via Aldo Rossi vogliono bruciare la concorrenza e così potrebbero anticipare il suo arrivo a gennaio, pagando circa 3 milioni di euro per aver il via libera del club andaluso.