Mercato Milan: Giroud o Jovic per l'attacco? Il francese solo gratis, il serbo in prestito con diritto di riscatto

Sono principalmente due i nomi che, secondo La Gazzetta dello Sport, il Milan sta seguendo per rinforzare il suo attacco in vista della prossima stagione, vale a dire Olivier Giroud e Luka Jovic: il primo potrà sbarcare in rossonero solo se si libererà gratis dal Chelsea, mentre il serbo potrebbe arrivare a Milanello se il Real Madrid lo cederà in prestito con diritto di riscatto.