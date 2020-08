Il Milan è alla ricerca di rinforzi per il centrocampo. In mezzo, infatti, servirà qualcuno che dia una mano a Kessie e Bennacer. Come riporta il Corriere della Sera, il direttore sportivo Frederic Massara tratta da tempo con il Benfica per Florentino Luis, talento portoghese classe 1999. Potrebbe essere lui il colpo per la mediana.