Mercato Milan: nessuna trattativa avanzata per Musah, Okafor nel mirino del Fenerbahçe

Con un video pubblicato sul canale YouTube di Fabrizio Romano, Matteo Moretto ha dato questi aggiornamenti sul mercato del Milan:

SU MORATA: "Morata sarà un nuovo giocatore del Como. E' arrivato stamattina il via libera del Galatasaray. Mancano solo le firme".

SU MUSAH: "Non ci sono trattative avanzate per Musah. C'è un interessamento del Napoli e del Nottingham Forest, questo è vero. L'interesse del Napoli parte da lontano, anche se al momento non ci risultano mosse concrete per Musah. Non ci risultata una trattativa avanzata nemmeno con il Nottingham Forest, il giocatore piace agli inglesi, ma ad oggi il Milan non ha ricevuto nessun offerta scritta per Musah. L'americano, come Thiaw, piace molto ad Allegri e quindi al momento il Diavolo valuta Musah più dei 25 milioni di euro che aveva offerto qualche settimana fa il Napoli".

SU OKAFOR: "Nella lista del Fenerbahçe c'è sempre Noah Okafor. Ci sono stati dei contatti anche nelle ultime ore. I turchi stanno valutando diverse piste, quella principale porta al Benfica, ma tengono aperte anche altre piste nel caso in cui l'affare con i portoghesi non dovesse andare in porto. Il Milan, per Okafor, cerca un trasferimento a titolo definitivo".

SU VLAHOVIC E HOJLUND: "E' vero che il Milan sta lavorando su due piste per l'attacco, cioè Vlahovic e Hojlund. Vi avevo detto che il serbo era in cima alla lista, è l'attaccante che scalda di più Allegri, ma solo se si dovessero creare le condizioni giuste. Il Milan sa che dovrebbe pagare cartellino e stipendio, quindi sarebbe un'operazione più complicata rispetto ad altre. Il Milan sta lavorando anche ad altri giocatori con formule differenti, come per esempio il prestito con diritto di riscatto. Tra questi nomi c'è anche quello di Hojlund. Il danese continua a voler restare allo United e lottare per un posto. Vedremo cosa farà lo United dopo aver chiuso per Sesko, se gli comunicherà che per lui non c'è più posto. Il Milan lo vorrebbe prendere in prestito con diritto di riscatto. Queste potrebbero essere le possibili cifre: prestito oneroso a 5-6 milioni e diritto di riscatto tra i 35 e i 45 milioni di euro. Vedremo come andranno avanti i dialoghi tra i due club e se cambierà la volontà di Hojlund".

