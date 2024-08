Mercato Milan, rossoneri intenzionati a chiudere per Vos: domani nuovi contatti decisivi con l'Ajax

Prosegue il mercato dei rossoneri in questa sessione estiva, con la dirigenza rossonera intenta a voler migliorare ancora la rosa di Paulo Fonseca soprattutto dopo le ultime uscite di Pobega e la situazione di Yacine Adli, non convocato questa sera contro il Parma per motivi di mercato. Come già riportato in queste ultime ore, i rossoneri sono interessati al centrocampista dell'Ajax, Silvano Vos con il Milan intenzionato a a chiudere la trattativa ma alle proprie condizioni.

Come riportato dal giornalista ed esperto di trattative Matteo Moretto, Il Milan non ha ancora affondato per chiudere l'affare con Vos e sono attesi nuovi contatti decisivi tra Milan e Ajax a partire da domani. L'accordo tra il ragazzo e i rossoneri è già stato raggiunto termini contrattuali.