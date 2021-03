Metro - Milan, si tratta col Manchester United per il riscatto di Diogo Dalot: primi contatti fra i due club

È ufficialmente iniziata la trattativa tra Milan e Manchester United per il possibile riscatto di Diogo Dalot. Come riporta il tabloid inglese Metro, i rossoneri avrebbero infatti riallacciato formalmente i contatti coi Red Devils per provare a rendere definitivo il trasferimento del laterale portoghese agli ordini di mister Pioli. Il classe '99 Dalot, ancora di proprietà dello United, è arrivato in prestito al Milan la scorsa estate, collezionando finora 24 presenze con due gol e due assist.