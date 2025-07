Milan a caccia dei terzini: Bard proposto a sinistra, a destra si insiste su Doué e Pubill

Tra gli obiettivi di mercato del Milan c'è anche di prendere due terzini, uno a destra e uno a sinistra. La ricerca più complicata sembra essere quella per la corsia mancina dove di materia prima a basso prezzo ce n’è poca e di non grande qualità. Lo scrive stamattina Tuttosport che aggiunge che al Diavolo è stato proposto Melvin Bard del Nizza. A destra invece i profili più caldi sono sempre quelli di Guela Doué dello Strasburgo e di Marc Pubill dell'Almeria.

In merito agli obiettivi di mercato del Milan, qualche settimana fa il ds Igli Tare, durante l'incontro con la stampa nella sede milanista di via Aldo Rossi, ha spiegato: "Stiamo valutando l'intervento anche di un altro giocatore a centrocampo insieme a un attaccante. Prenderemo un terzino destro e un terzino sinistro. Nel caso di una cessione interverremo anche sulle ali e in difesa centrale. Stesso discorso per gli esterni d'attacco. Noi dobbiamo essere concentrati a fare il meglio possibile per la squadra ed essere protagonisti”.