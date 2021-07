Milan a caccia di un attaccante giovane: l'obiettivo resta Kaio Jorge

L'intenzione del Milan è quella di affiancare un attaccante giovane a Ibrahimovic e Giroud. Come riporta La Gazzetta dello Sport, l'obiettivo è Kaio Jorge, 19enne punta del Santos. La quota spesa dal club rossonero in questo mercato potrebbe alzarsi di altri 10 milioni se il giocatore verrà acquistato in questa sessione. Se sarà possibile posticipare lo sbarco a gennaio, invece, l’operazione diventerebbe gratuita (Kaio Jorge ha il contratto in scadenza al 31 dicembre). Dipende dalla concorrenza che nel frattempo cercherà di insidiare le mosse del Milan.