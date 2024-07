Milan, accordo trovato con Fofana. Trattativa in corso con il Monaco

Secondo quanto riferisce Fabrizio Romano su X, il Milan avrebbe trovato un accordo con Youssouf Fofana, centrocampista del Monaco e della nazionale francese che ha accettato la proposta del club di via Aldo Rossi e vuole trasferirsi in rossonero. Ora i dirigenti del Diavolo dovranno trovare un'intesa anche con la società monegasca che ha già rifiutato un'offerta da 30 milioni di euro da parte del Nottingham Forest.

Questi i numeri stagionali di Fofana con la maglia del Monaco:

PRESENZE LIGUE 1: 32

PRESENZE COPPA DI FRANCIA: 3

PRESENZE TOTALI: 35

MINUTI IN CAMPO: 2973'

GOL: 4

AMMONIZIONI: 3

🚨️ Understand Youssuf Fofana has agreed personal terms with AC Milan.



The player has accepted the proposal, he wants to join Milan.



Negotiations ongoing with AS Monaco.



Monaco already rejected €30m proposal from Nottingham Forest, as talks with AC Milan will follow. pic.twitter.com/KAuqJTfkO6