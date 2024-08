Milan, Adli può partire ma per ora ha rifiutato tutte le offerte che sono arrivate

Tra i giocatori che potrebbero lasciare il Milan da qui alla chiusura del mercato estivo c'è anche Yacine Adli che non sembra essere centrale nel progetto tecnico del nuovo allenatore milanista Paulo Fonseca. Il centrocampista francese, come spiega il Corriere dello Sport, può partire, ma per ora ha rifiutato tutte le offerte che sono arrivate a Casa Milan per lui.

L'ultimo club che si è fatto avanti per Adli è il Brentford, che si è detto disponibile a mettere sul piatto 12 milioni di euro. Prima degli inglesi, l'ex Bordeaux era finito nel mirino di un club dell'Arabia Saudita, l'Al Shabab, ma anche in questo caso il giocatore ha detto no alla proposta che gli è stata presentata.