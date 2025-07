Milan, alle battute finali la risoluzioni con Sportiello. Al suo posto arriverà Terracciano

Secondo quanto riporta questa mattina l'edizione odierna di Tuttosport, è alle battute finali la trattativa tra il Milan e Marco Sportiello per la risoluzione di contratto del portiere rossonero. Una volta definito l'addio al Diavolo, il suo futuro sarà di nuovo all'Atalanta, club in cui ha già militato prima di sbarcare a Milanello. Al suo posto la società di via Aldo Rossi prenderà Pietro Terracciano dalla Fiorentina.

In merito agli obiettivi di mercato del Milan, qualche settimana fa il ds Igli Tare, durante l'incontro con la stampa nella sede milanista di via Aldo Rossi, ha spiegato: "Stiamo valutando l'intervento anche di un altro giocatore a centrocampo insieme a un attaccante. Prenderemo un terzino destro e un terzino sinistro. Nel caso di una cessione interverremo anche sulle ali e in difesa centrale. Stesso discorso per gli esterni d'attacco. Noi dobbiamo essere concentrati a fare il meglio possibile per la squadra ed essere protagonisti”.