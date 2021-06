Milan, Amine Adli si allontana: difficile che il talento del Tolosa arrivi in rossonero

Nelle scorse settimane si è parlato con insistenza di un interesse del Milan per Amine Adli, talento del Tolosa classe 2000 eletto miglior giocatore della Ligue 2 nell'ultimo campionato. Il francese, cercato da diversi club europei per la sua duttilità tattica in avanti e per le sue doti fisiche e tecniche, però difficilmente sarà un nuovo giocatore del Milan. Negli ultimi giorni sembra che si sia arrivati ad un punto morto nelle trattative, con il giocatore che sembrerebbe preferire altre destinazioni rispetto a quella rossonera.