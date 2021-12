Milan, aumenta la concorrenza per Kolo Muani: Eintracht Francoforte in forte pressing

A gennaio il Milan non dovrebbe fare nulla sul mercato in attacco, a meno che non si presenti qualche occasione interessante. Come riporta stamattina La Gazzetta dello Sport, tra i profili offensivi che vengono tenuti d'occhio con attenzione dal club di via Aldo Rossi c'è Kolo Muani del Nantes, per il quale la concorrenza estera sta aumentando sempre di più: in particolare, sulle sue tracce ci sarebbe l’Eintracht Francoforte.