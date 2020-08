Il Milan è alla ricerca di un terzino destro titolare. Come riporta Tuttosport, il nome più caldo resta quello di Serge Aurier del Tottenham, ma gli inglesi chiedono 23 milioni per il cartellino (troppi!). Sullo sfondo rimane Dumfries, ma anche in questo caso la richiesta del PSV Eindhoven (18 milioni cash) rappresenta un ostacolo importante da superare.