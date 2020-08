Milan, avanti su Brahim Diaz: ma deve decidere lo spagnolo

La Gazzetta dello Sport fa il punto sulla trattativa per Brahim Diaz. Sia da Casa Milan che dalla Spagna arrivano indicazioni positive. L’affare può andare in porto (le parti stanno discutendo sulla formula, con il Real che potrebbe inserire una clausola di riacquisto), ma sarà il giocatore a decidere. Al talento spagnolo non dispiacerebbe un’esperienza in Italia, ma non sarebbe ancora convinto di lasciare Madrid, consapevole della stima di Zidane. Una cosa è certa: il Milan può offrirgli lo spazio di cui ha bisogno per affermarsi.