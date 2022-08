Milan, avanzati i dialoghi per i rinnovi di Tomori e Krunic

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Il Milan continua a cercare, per il suo calciomercato in entrata, un nuovo difensore e un nuovo centrocampista, ma Paolo Maldini e Frederic Massara pensano anche ai rinnovi. In attesa di definire le situazioni di Bennacer e Leao, sono arrivati segnali molto positivi per i contratti di Tomori e Krunic.



Incontro con gli agenti di Tomori

Ieri, a Casa Milan, l'entourage di Fikayo Tomori ha incontrato Ricky Massara; da quel che risulta, le tre ore di colloquio non hanno portato a una definizione totale della questione, ma le parti sono sempre più vicine per il prolungamento con adeguamento salariale del centrale inglese fino al 2027. Il Milan, d'altronde, ha intenzione di blindare l'ex Chelsea, già colonna della squadra che ha vinto lo Scudetto e tra le fondamenta della giovanissima rosa a disposizione di Pioli.



Krunic necessario

Altra pedina fondamentale dello scacchiere di Pioli è Rade Krunic, assoluta garanzia per l'allenatore rossonero in ogni ruolo dalla cintola in su: il bosniaco ha giocato e può giocare nel suo ruolo originario di mezzala, da mediano, da trequartista, da esterno sinistro e anche fa falso nove, sempre con grandissima intelligenza ed efficacia. Il dialogo per il rinnovo di Krunic è avanzato: l'attuale contratto scadrà nel 2024 e si sta parlando, con tanto ottimismo, per un prolungamento fino al 2027.