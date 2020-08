Tiemoué Bakayoko spinge per tornare al Milan e per questo chiama tutti i giorni Paolo Maldini, dt milanista, per stringere i tempi del suo ritorno in rossonero. Lo riferisce Tuttosport che spiega poi che il club milanista e il Chelsea stanno ragionando sulla formula del trasferimento: si tratta sulla base di un prestito oneroso da 5 milioni di euro con diritto di riscatto.