Tiemoué Bakayoko non farà parte della rosa del Milan per la stagione 2022-2023: il centrocampista francese, come riporta stamattina l'edizione odierna di Tuttosport, è infatti in uscita, con i suoi agenti che sono al lavoro per trovargli una nuova squadre dove possa rilanciarsi.