Milan, Caldara verso lo Spezia in prestito con diritto di riscatto: i rossoneri hanno opzionato Kiwior e Amian

Come riporta Tuttosport in edicola questa mattina, nelle prossime ore, Mattia Caldara passerà allo Spezia in prestito con diritto di riscatto fissato a 3 milioni di euro. In questa operazione, come anticipato anche da Milannews.it (clicca qui per leggere la nostra anticipazione), il club di via Aldo Rossi ha opzionato due giovani della squadra ligure, vale a dire il centrocampista classe 2000 Jakub Kiwior e il terzino destro classe 2002 Kelvin Amian.