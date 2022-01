Milan, Castillejo in uscita: ieri non era nemmeno in panchina contro la Juventus

L'avventura in rossonero di Samu Castillejo è ormai agli sgoccioli e non è escluso che possa finire prima della chiusura di questa finestra di mercato invernale: l'attaccante esterno spagnolo è infatti in uscita, come testimonia anche il fatto che ieri non è andato nemmeno in panchina contro la Juventus per scelta tecnica. Lo riferisce stamattina Tuttosport.