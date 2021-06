Milan, casting in mediana: Bakayoko e Kamara i nomi più caldi

Per la mediana del Milan, i nomi caldi sono quelli di Bakayoko e Kamara del Marsiglia, con i francesi che, al momento, vogliono 20 milioni cash, senza contropartite tecniche. Per il primo, invece, bisognerà trattare su diversi fronti (Giroud e Ziyech, ndr) per trovare una perfetta quadra alla possibile maxi-operazione con i Blues. A riportarlo è l'edizione odierna di Tuttosport.