Milan, c’è anche un mercato in uscita

Gli obiettivi per il mercato del Milan sono chiari da diverse settimane. Il club rossonero punterà su un centrocampista e su un esterno d’attacco, ma ci sarà anche un altro mercato fatto di cessioni. L’Uefa è stata chiara con il club, bisogna provare a pareggiare il bilancio entro due anni e mezzo e dunque il Milan proverà a vendere i giocatori che utilizza meno, mentre sono escluse partenze di big a meno di offerte da capogiro e davvero irrinunciabili. La trattativa più calda nelle ultime ore è quella che riguarda Fabio Borini, vicino allo Shenzhen. C’è ancora da limare qualche milioncino di distanza ma l’affare sembra essere in via di conclusione. Anche Kessie ha ricevuto apprezzamenti dall’Oriente, ma il Milan l’ha dichiarato incedibile. Leonardo a gennaio proverà a cedere anche qualche esubero, come Andrea Bertolacci che piace al Genoa, o lo stesso Riccardo Montolivo, pure lui apprezzato da Cesare Prandelli. Ma per l’ex capitano rossonero c’è l’ostacolo ingaggio. Sulla lista dei partenti anche Laxalt che ha convito poco, ma soprattutto Halilovic che ha ottenuto in tutto un paio di apparizioni stagionali. Il croato ha mercato in Spagna e in patria, cosi come Stefan Simic. Pure Antonio Donnarumma valuterà le richieste che arriveranno nel corso di questo mese, uno tra lui e Plizzari lascerà il Milan a gennaio. E poi ci sono quei giocatori come Calhanoglu che solo con richieste sopra i 25 milioni potrebbero partire, ma fino ad ora c’è stato solo un tentativo del Lipsia con cifre appena sopra i 15 milioni, e dunque ritenute non sufficienti.