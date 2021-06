Milan, Colombo entra nell'operazione Tonali: il centravanti verso il Brescia

Ci si avvicina con decisione al riscatto di Sandro Tonali. Il centrocampista presto sarà ufficialmente ed effettivamente un nuovo giocatore del Milan, dopo che i rossoneri lo avevano prelevato dal Brescia la scorsa stagione con la formula del prestito oneroso (10 milioni) con diritto di riscatto (15 milioni) più bonus (10 milioni). Nelle ultime settimane i due club si sono incontrati per ridiscutere i termini dell'accordo e il Milan è riuscito ad ottenere cifre più vantaggiose: l'accordo definitivo dovrebbe arrivare con un riscatto da 10 milioni, Olzer al Brescia e il prestito biennale di Lorenzo Colombo al club di Massimo Cellino. Il giovane attaccante rossonero, dopo aver passato gli ultimi sei mesi in Serie B alla Cremonese, è pronto ad una nuova esperienza in prestito per continuare a crescere.