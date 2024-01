Milan, contatti avviati con il Real per discutere di Jimenez: il punto

vedi letture

Alex Jimenez è una delle piacevoli sorprese che il Milan sta vivendo in questa fase della stagione, caratterizzata dall'impiego massiccio dei giovani calciatori della Primavera per far fronte agli infortuni patiti dalla prima squadra. Il classe 2005 spagnolo è arrivato quest'estate in prestito dal Real Madrid: i rossoneri hanno il diritto di riscatto a 5 milioni, con i blancos che potranno esercitare la recompra tra uno o due anni.

Il Milan, dopo le ottime prestazioni del calciatore, ha avviato i contatti con il Real Madrid per ridiscutere i termini dell'accordo. I rossoneri vorrebbero fissare un prezzo di riscatto più basso e l'aggiunta di bonus superiori al Real, nel caso di controriscatto. Quello che sembra certo è che il Milan voglia riscattare il calciatore. In questi sei mesi si lavorerà per un accordo.