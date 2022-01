Milan, da Bailly a Diallo: il punto della situazione

Prosegue la ricerca del Milan di un difensore centrale. Ci fosse stata davvero un’occasione a portata di mano, osserva il Corriere dello Sport, il club rossonero si sarebbe mosso per tempo e senza arrivare a due mesi dall’infortunio di Kjaer. I nomi nel mirino - con Botman pista complicata da percorrere a gennaio - sono sempre gli stessi. Per Bailly, riferisce il quotidiano romano, si proverà a rimodulare un accordo col Manchester United, mentre il Psg non cederà facilmente Diallo. Sullo sfondo, infine, c’è sempre il nome di Tanganga.