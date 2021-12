Milan, dall'Inghilterra un (altro) ostacolo per Botman. Ma l'olandese resta in pole

I nomi per sostituire l’infortunato Simon Kjaer, out fino al termine della stagione in corso, sono diversi; il preferito della dirigenza rossonera, però, è chiaro: si tratta di Sven Botman, difensore classe 2000 in forza al Lille.

Profilo ideale

Per caratteristiche tecniche l’olandese e il profilo ideale per la sostituzione del danese: gran fisico, capacità di reggere in anticipo le marcature e ottime abilità in impostazione, come confermano gli ottimi numeri che Botman sta collezionando in questa stagione con il suo club in Francia. Il giocatore, dunque, piace moltissimo a Maldini e Massara, ma è anche chiaro che costi moltissimo; la sua valutazione, infatti, è di circa 30 milioni di euro e il Milan difficilmente potrà spendere questa cifra durante il mercato invernale. Si cercherà, di conseguenza, di trattare per la formula di un prestito con eventuale diritto oppure obbligo di riscatto.

Ostacolo inglese-saudita

L’aspetto economico, però, non è il solo ostacolo alla buona riuscita della trattativa. Dall’Inghilterra arrivano, infatti, voci autorevoli su un possibile interesse del Newcastle per Boatman; il club appena acquistato dal fondo sovrano dell’Arabia Saudita vorrebbe sfruttare le illimitate capacità economiche di cui dispone per fare riportare la formazione del Tyne in zone più tranquille nella classifica della Premier League e, per farlo, avrebbe individuato nel centrale olandese il profilo giusto per rinforzare la difesa. Il Milan è partito in vantaggio su Botman e il giocatore è in cima alla lista 'sostituti di Kjaer', ma gli ostacoli non sono pochi.