Milan, David obiettivo per rinforzare l'attacco. Gazzetta: "Primo nome per il 2024"

vedi letture

Il mercato estivo è appena terminato, ma gli addetti ai lavori già pensano alla prossima sessione. Il Milan, per esempio, in vista della prossima estate ha già individuato in Jonathan David del Lille un profilo gradito. Un nome che peraltro circola nell'ambiente rossonero ormai da diversi mesi. Come riporta La Gazzetta dello Sport, i rossoneri hanno valutato l'attaccante anche tra giugno e luglio e poi tra giovedì e venerdì hanno fatto un tentativo con il Lilla per prenderlo in prestito.

L'affare non è andato in porto, ma se ne riparlerà tra un anno. David ha il contratto in scadenza nel 2025, quindi la prossima estate il Lille dovrà valutare bene se cederlo per evitare poi di perderlo a zero. Certamente il Milan avrà bisogno di un nuovo attaccante visto che Giroud sarà vicino ai 38, Jovic non ha garanzie di restare e Okafor ballerà tra il ruolo di centravanti e quello di esterno offensivo. In attesa di altri nomi, quello di David è già in cima alla lista rossonera.