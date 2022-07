Milan-De Ketelaere, c'è già l'accordo col giocatore. Contatti con gli agenti a inizio luglio

MilanNews.it

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Come riferisce il Corriere dello Sport, nell'operazione che il Milan sta portando avanti per far sbarcare Charles De Ketelaere in rossonero, sarebbe già stato trovato un accordo tra il calciatore belga e i Campioni di Italia. Infatti, risalgono a inizio luglio dei colloqui tra la società di via Aldo Rossi e gli agenti del giocatore che hanno comunicato la volontà di Charles di trasferirsi a Milano. Sul tavolo ci sarebbe un quinquennale da due milioni a stagione.