Attacco (quindi Ibra) ma non solo. Il Milan, come riporta La Gazzetta dello Sport, è alla ricerca anche di un rinforzo per la difesa. Il turco Merih Demiral è la prima scelta: ci si sarà da scardinare la resistenza della Juve - scrive la rosea - che già l’estate scorsa aveva alzato il prezzo, pretendendo un’immediata plusvalenza.