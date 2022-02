Milan, dopo il rinnovo di Gabbia tocca a Theo. In scia Bennacer, poi Leao

Nella serata di ieri, il Milan ha ufficializzato il rinnovo di Matteo Gabbia: "AC Milan è lieto di annunciare di aver rinnovato il contratto di Matteo Gabbia fino al 30 giugno 2026"; il classe 1999, prodotto del settore giovanile rossonerò, continuerà a far parte della rosa di Pioli, anncor più in questo momento in cui il tecnico deve continuare a confrontarsi con le difficoltà numeriche in difesa.

Il rinnovo di Theo è imminente

Dopo il numero 46, toccherà - a strettissimo giro di posta - a Theo Hernandez. Il terzino francese, infatti, firmerà un nuovo accordo fino al 2026 e percepirà un ingaggio di circa 4 milioni di euro più bonus. Sarà, dunque, confermato come uno dei pilastri del Milan di Pioli, sia dal punto di vista tecnico che dello spogliatoio, avendo indossato, in alcune recenti partite, la fascia di capitano.

Presto il turno di Bennacer e Leao

Se per Theo manca solo l'annuncio ufficiale, è in dirittura d'arrivo il rinnovo di contratto di Ismael Bennacer; il centrocampista algerino dovrebbe prolungare il suo accordo con il club rossonero fino al 2026 arrivando a guadagnare tre milioni di euro circa a stagione. In fase di trattativa, inoltre, è il rinnovo di Rafael Leao; il Milan sta parlando con Jorge Mendes, ben consapevole che in estate il telefono con le richieste per l'asso portoghese fioccheranno. Maldini e Massara, però, non hanno alcuna intenzione di arrivarci impreparati.