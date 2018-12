Milan, due recuperi lampo aiutano Leo sul mercato

L’obiettivo conclamato del Milan è di rinforzare la rosa a gennaio. Nelle scorse settimane i sondaggi sono stati fatti per tutti i ruoli del campo, dalla difesa all’attacco. Ma grazie a due rientri lampo dall’infermeria, il Milan può concentrare le proprie forze solo su due reparti. Infatti con il ritorno a breve di Mateo Musacchio e Alessio Romagnoli, la dirigenza sfrutterà le risorse economiche per andare ad impolpare il centrocampo e l’attacco, lasciando invariato il reparto arretrato. Ci sarebbe comunque da discutere i rinnovi contrattuali di Abate e Zapata in scadenza, ma è un discorso relativo a giocatori già presenti in rosa, mentre in linea di massima non ci saranno nuovi arrivi nel reparto. Questo poterà Leonardo a concentrarsi solo sulla linea mediana e sulla terza punta da affiancare a Cutrone e Higuain.

A centrocampo è Fabregas ad avere le preferenze della società, poiché porterebbe esperienza internazionale e qualità in rosa. Ma l’affare non è semplice perché il Chelsea vorrebbe circa 10 mln di euro per liberarlo. Dunque si attenderà il confronto che avverrà a breve tra il centrocampista spagnolo e la proprietà dei Blues, in cui Fabregas chiederà di essere liberato con sei mesi d’anticipo. Il problema è che al Chelsea gioca poco e a 31 anni l’ex Barcellona sa di poter dare ancora tanto. Il Milan per lui rappresenta una buona occasione per chiudere la carriera e dimostrare di essere ancora un giocatore affidabile.