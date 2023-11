Milan e altri club europei su Divine Teah, centrocampista 2006 della Liberia

"Diversi club stanno seguendo le tracce del talentuoso centrocampista della Liberia, nato nel 2006, Divine Teah. Gent, Milan, Sporting, Bayer Leverkusen osservano con attenzione Teah, recentemente incluso nella top 60 dei talenti di Next Generation del Guardian per il 2023". A riportarlo è Fabrizio Romano sul proprio profilo X.

Il Milan con lo scout è sempre stato attivo sui maggiori talenti di tutto il mondo e ora ha messo gli occhi su Divine Teah, classe 2006. Così come per tanti altri giocatori che sono finiti nel radar di Moncada, pure Teah può essere un nome valido per il futuro.

🇱🇷 Multiple clubs are tracking Liberia 2006 born talented midfielder Divine Teah.



Gent, AC Milan, Sporting, Bayer Leverkusen are all keeping close eye on him.



Teah, recently included into The Guardian's top 60 talents of Next Generation for 2023. pic.twitter.com/M5mxbccIlG