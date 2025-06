Milan e Chelsea, contatti continui per Maignan ma cresce il pessimismo. C'è tempo fino alle 20

vedi letture

Sono ore caldissime sull'asse Milano-Londra con contatti continui tra il Milan e il Chelsea per provare a sbloccare la trattativa che porterebbe Mike Maignan in Premier League. Come spiega gazzetta.it, c'è un pessimismo crescente intorno a questo affare perchè per ora i due club non trovano un accordo sulla valutazione del francese che da giorni spinge per il suo passaggio ai Blues.

Il tempo però stringe perchè il Chelsea vuole il portiere per il Mondiale per Club e quindi per chiudere questa trattativa c'è tempo fino alle 20 quando suonerà il gong di questa finestra di mercato straordinaria. I due club si risentiranno in giornata e capiranno se si può arrivare a un accordo intorno ai 18 milioni.