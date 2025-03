Milan e Dortmund su Ayari per l'estate, classe 2003 del Brighton

Il Milan sta seguendo con grande attenzione Yasin Ayari, centrocampista svedese classe 2003 attualmente in forza al Brighton. Secondo quanto riportato da Football Insider, sia i rossoneri che il Borussia Dortmund starebbero monitorando il giovane talento in vista di un possibile assalto nel mercato estivo.

Arrivato dal AIK nel gennaio 2023, Ayari ha maturato esperienza con i prestiti in Championship al Blackburn Rovers e al Coventry City, prima di imporsi nella rosa del Brighton sotto la guida di Fabian Hürzeler. In questa stagione, il centrocampista ha collezionato 28 presenze tra tutte le competizioni, dimostrando la sua versatilità sia in fase difensiva che offensiva, con un assist all'attivo.

Nonostante l'interesse crescente, il Brighton non ha necessità di cedere il giocatore. Il club ha chiuso l'ultimo bilancio con un profitto di 73,3 milioni di sterline, grazie anche alla cessione di Moises Caicedo al Chelsea per 115 milioni. Inoltre, il contratto di Ayari è valido fino a giugno 2027, concedendo al Brighton un’ampia libertà decisionale sul suo futuro.

Il Milan, se vorrà affondare il colpo, dovrà presentare un'offerta convincente per convincere i Seagulls a lasciar partire un elemento chiave del loro centrocampo. Con il Dortmund pronto a dare battaglia, si prospetta un duello di mercato che potrebbe accendersi nei prossimi mesi.