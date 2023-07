Milan e Juventus seguono Morata: il rinnovo con l'Atletico apre al prestito dello spagnolo

Fonte: tuttomercatoweb.com

Sempre viva la possibilità che Alvaro Morata possa tornare in Italia. L'attaccante spagnolo è un obiettivo di mercato sia del Milan che della Juventus in vista della prossima stagione. Il rinnovo di contratto con l'Atletico Madrid fino al 2026 non dovrebbe spaventare le pretendenti, anzi potrebbe rappresentare una possibilità. Con il prolungamento infatti le pretendenti potrebbero anche puntare al prestito, formula gradita sia ai rossoneri che ai bianconeri.

Problema ingaggio?

L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, che ha fatto il punto della situazione sul giocatore, sottolinea come l'ingaggio potrebbe rappresentare uno scoglio non indifferente. I 6,5 milioni di euro netti a stagione potrebbero rallentare ogni trattativa anche se il Decreto Crescita potrebbe andare incontro a chi vorrebbe acquistarlo. I bianconeri proporrebbero uno scambio con Vlahovic mentre per i rossoneri sarebbe perfetto per il ruolo di vice-Giroud.