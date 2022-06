Milan, è la settimana dei rinnovi di Maldini e Massara. Poi via al mercato

MilanNews.it

Dopo giorni di timori del popolo rossonero per un annuncio che tardava ad arrivare, si entra oggi in quella che dovrebbe - il condizionale resta d'obbligo, la fiducia resta massima - la settimana dell'ufficialità dei rinnovi di Paolo Maldini e di Ricky Massara.



Segnali molto incoraggianti

Secondo quanto appreso ieri dalla redazione di MilanNews.it, infatti, le firme dei due dirigenti dovrebbero arrivare nel corso di questa settimana; è stata trovata un'intesa tra la società e la dirigenza sportiva, la quale dovrebbe svilupparsi, stando alle ultime indiscrezioni, su due anni con opzione per il terzo. Maldini e Massara avranno modo, dunque, di continuare a lavorare seguendo l'iter degli ultimi anni, magari provando a rinforzare la squadra con qualche innesto sì oculato, ma già pronto per formare una squadra sempre vincente.



I primi nomi

Il primo colpo in assoluto sarà Divock Origi, atteso anch'esso a Milano in questa settimana per le visite mediche di rito. Sempre in questa settimana, si attende una risposta dal Lille (e, di conseguenza, da Newcastle e PSG) per Botman e Renato Sanches, con le alternative Bremer ed Enzo Fernandez che restano sullo sfondo. Poi sarà la volta del trequartista.