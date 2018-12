Dopo un inizio in salita, Bakayoko si è preso il Milan. Spesso tra i migliori in campo nelle ultime uscite, il francese ha saputo trasformare i fischi di San Siro in applausi. Ora è un punto fermo della squadra di Gattuso. Come riporta il quotidiano Tuttosport, sembra esserci fiducia in merito al riscatto del giocatore.