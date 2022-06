Milan, Florenzi attende novità sul suo futuro: servono 4,5 milioni per riscattarlo dalla Roma

MilanNews.it

Come riporta questa mattina Tuttosport, Alessandro Florenzi attende novità in merito al suo futuro in rossonero: il terzino, sbarcato a Milanello la scorsa estate in prestito con diritto di riscatto dalla Roma, ha già fatto intendere di voler restare al Milan. Per acquistarlo a titolo definitivo, il club di via Aldo Rossi dovrà versare 4,5 milioni di euro nelle casse giallorosse.