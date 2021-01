Come si può leggere sul sito della Lega Serie A, il Milan ha già depositato il contratto di Fikayo Tomori per accorciare i tempi e metterlo a disposizione di Stefano Pioli già per il match di domani contro l'Atalanta. Il difensore inglese sbarcherà nelle prossime ore in Italia e si sottoporrà subito alle visite mediche di rito.