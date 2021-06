Milan-Giroud: con il Decreto Crescita il Diavolo risparmierà il 50% sulle tasse

Come riferisce l'edizione della Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina, grazie al Decreto Crescita il Milan potrà contenere i costi dell'ingaggio di Olivier Giroud, primo obiettivo dei rossoneri per l'attacco: il club di via Aldo Rossi potrà infatti risparmiare il 50% della tasse sull'ingaggio del centravanti francese.