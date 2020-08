Milan, idea Bustos per la fascia destra: ma bisogna fargli posto

Nella giornata di ieri, gli uomini di mercato del Milan hanno ricevuto nella sede di via Aldo Rossi il manager di Fabricio Bustos, esterno di proprietà dell'Independiente. Come riporta La Gazzetta dello Sport, a destra i rossoneri dovrebbero prima fargli posto: il d.s. Massara, infatti, ha spiegato di non considerare Calabria sul mercato, mentre a Conti è stata rinnovata fiducia. Ma il calciomercato è imprevedibile.