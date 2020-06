Milan, idea Kudus per l’attacco: piace molto a Rangnick

Secondo quanto riportato dal quotidiano Tuttosport, il Milan avrebbe messo gli occhi su Mohammed Kudus, giovane attaccante di proprietà del Nordsjelland . Il ghanese è un profilo “alla Rangnick”, il quale lo avrebbe già monitorato in passato come possibile obiettivo per il Lipsia. Il centravanti classe 2000 (compirà 20 anni ad agosto) fa già parte del giro della nazionale maggiore e ha un contratto in scadenza nel giugno del 2021.