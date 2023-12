Milan, idea Ricci. Ciaramitaro: "Giocatore affidabile. Meglio lui che uno straniero"

Negli ultimi giorni è spuntato fuori un nuovo nome per il centrocampo del Milan. Si tratta del centrocampista del Torino Samuele Ricci, uno dei talenti italiani più promettenti, classe 2001. Che sia a gennaio o in estate, come ha riportato TMW nei giorni scorsi, Ricci può essere più di una semplice idea per la dirigenza rossonera.

In attesa di capire se ci saranno sviluppi, TMW ha intervistato l'ex mediano di Serie A Maurizio Ciaramitaro che ha commentato anche questa indiscrezione di mercato su Samuele Ricci: "Un giocatore che ha già dimostrato facendo dei bei campionati. Sicuramente se devi prendere uno straniero che deve ambientarsi meglio prendere un italiano. E Ricci è affidabile”.