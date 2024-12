Milan, idea Xavi: strada percorribile però solo nella prossima stagione

Attorno alla panchina di Paulo Fonseca starebbe iniziando ad aleggiare il fantasma di Xavi Hernandez, ex allenatore e leggenda del Barcellona. Stando ai colleghi di El Nacional, i dialoghi tra il Milan e lo spagnolo sarebbero addirittura giunti ad una fase avanzata, ma l'ex Barça sembrerebbe essre una soluzione più per la prossima stagione che per questa.

A confermarlo anche Il Corriere dello Sport, che questa mattina ha scritto che la pista che porta a Xavi, da sempre estimatore del Milan e di Leao, sarebbe percorribile ma solo per la prossima annata, non per questa per l'appunto, anche se Paulo Fonseca farà di tutto finché sarà nelle sue possibilità per far ricredere soprattutto l'ambiente rossonero.