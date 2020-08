Il Milan continua a tenere d'occhio Emerson Royal, terzino destro di proprietà del Barcellona che ha giocato l'ultima stagione in prestito al Betis Siviglia. Non sarà però facile per i rossoneri arrivare al brasiliano: come riporta Tuttosport, il club blaugrana chiede circa 30 milioni di euro per lasciarlo partire.