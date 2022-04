Milan, il futuro di Romagnoli resta in bilico. La Lazio c'è, l'ipotesi permanenza anche

MilanNews.it

Nonostante il grave infortunio subito da Simon Kjaer, Alessio Romagnoli non si può considerare un titolare - almeno nel senso più letterale possibile del termine - un titolare del Milan; 'merito' dell'esplosione e della grande continuità che sta avendo Pierre Kalulu e 'colpa' di un rinnovo di contratto che tarda ad arrivare perché, forse, non arriverà mai.



Lazio interessata

Nelle ultime settimane, d'altronde, si è fatta sempre più strada l'ipotesi Lazio per il capitano rossonero, il quale se ne è sempre dichiarato tifoso e nella quale andrebbe a coprire un buco difensivo già attualmente esistente e che potrebbe ampliarsi con le partenze di Luiz Felipe e di Acerbi; non è tutto così semplice, però: il club biancoceleste, pur riuscendo a garantire un ingaggio importante a Romagnoli, avrebbe difficoltà a sostenere le eventuali commissioni da destinare a Mino Raiola.

Spiraglio Milan

Resta, dunque, aperto un piccolo spiraglio per ciò che riguarda la permanenza in rossonero. Difficile, complicata, ma ancora possibile. Maldini e Massara hanno proposto al calciatore uno stipendio al ribasso sui 3 milioni di euro circa, al quale c'è da aggiungere un posto da titolare sfumato sia dagli attuali elememti della rosa che dal possibile arrivo di Botman in estate.