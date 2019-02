Sul taccuino di Leonardo, in vista della prossima stagione, è ben in evidenza il nome di Bakayoko. Come evidenzia La Gazzetta dello Sport, il centrocampista con Gattuso si sta esprimendo al massimo, ma riscattarlo dal Chelsea costa 38 milioni di euro. Non poco, anche se per i pezzi pregiati la Premier League è abituata a spendere tanto.