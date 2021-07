Il mirino del Milan resta puntato su Kaio Jorge. Come riporta il Corriere dello Sport, Maldini e Massara lavorano per portare il talento brasiliano a Milanello già questa estate. Ovviamente, deve essere versato un indennizzo al Santos, che inizialmente aveva chiesto 10 milioni. Le pretese si sono abbassate, ma il club rossonero punta a non spendere più di 4-5 milioni.