Milan, il Tottenham insiste per Piatek: gli inglesi offrono un prestito o uno scambio

Secondo quanto riferisce Il Giornale, il Tottenham non molla la presa per Kris Piatek, ma per il momento non soddisfa le richieste del Milan, che continua a chiedere 30 milioni di euro per l'attaccante polacco. Gli inglesi offrono un prestito o in alternativa uno scambio con alcuni giocatori degli Spurs in uscita, come per esempio Lamela, Foyth e Wanyama.